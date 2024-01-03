Шесть белгородских муниципалитетов атакованы ВСУ за сутки, есть погибший

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона за минувшие сутки.

"В городе Белгороде в результате обстрела из РЗСО "Ольха" погиб один человек – мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. 11 человек получили ранения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Кроме того, различные разрушения зафиксированы в 64 частных домовладениях, в семи квартирах шести многоквартирных домов, семи хозяйственных объектах, одном гараже и 44 транспортных средствах.

В Белгородском районе, по информации губернатора, по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда. В селе Нехотеевка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы системы ПВО повреждения выявлены в поселке Разумное - пострадали семь частных жилых домовладений, один гараж, четыре автомобиля. В поселке Северный разрушения получил один частный жилой дом, в Беловском сельском поселении - четыре частных домовладения и один автомобиль, в Тавровском сельском поселении - шесть частных домовладений, один гараж и один автомобиль, в Дубовском сельском поселении - три частных домовладения и один автомобиль, в Новосадовском сельском поселении - одно частное домовладение и один автомобиль.

В Валуйском городском округе в селе Солоти в результате работы ПВО осколками ранен ребенок - у девочки 14 лет непроникающее осколочное ранение грудной клетки. В госпитализации не нуждается. Незначительные повреждения выявлены в восьми частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровля. Также повреждена линия электропередачи. Продолжается обход территории.

В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов и 10 снарядов ствольной артиллерии, по селу Козинка - четыре минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе на окраине села Колотиловка сдетонировал дрон-камикадзе. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино - зафиксировано два прилета. Пострадавших нет. Повреждения получило одно из производственных зданий. По посёлку Красное выпущено 13 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - два минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.