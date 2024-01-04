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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Четверо пострадавших в Белгороде при атаке ВСУ выписаны из больницы

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии здоровья пострадавших при массированной украинской атаке, которая произошла 30 декабря.

"По состоянию наших раненых, которые находятся в областных и московских лечебных учреждениях - сейчас их 66 (4 выписано). Самый маленький пациент - девочка, которая получила очень серьезное ранение, сейчас ее состояние здоровья позволило нам транспортировать ее в Москву", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Глава региона также сообщил, что два человека переведены из реанимации в общие палаты.

Начиная с 29 декабря Белгород и его пригород подвергается массированным обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие. 25 человек из числа пострадавших бортом МЧС были перевезены в московские клиники.

Белгородская область Вячеслав Гладков Белгород
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