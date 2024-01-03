В Минобороны РФ заявили об ударах по украинским военным в Харькове и перехвате ракет

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в Харькове поражены пункты дислокации украинских подразделений.

Как говорится в сообщении военного ведомства, в течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и украинских сил в Харькове.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено: восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire", - заявили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что в течение суток уничтожены 15 украинских беспилотников в ряде районов, в том числе в районе Энергодара.

Российские военные также заявили, что в течение суток отразили четыре атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и южнодонецком направлениях.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ в среду.

Отмечается, что потери ВСУ на данном направлении составили свыше 35 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab.

"На южнодонецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой народной республики", - заявили военные.

По данным ведомства, потери украинской армии за сутки составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества", - сказали в министерстве обороны РФ.

Там заявили, что потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - сообщили военные.

По данным Минобороны РФ, общие потери украинских сил на данном направлении составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Мста-Б", орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Лукьяновское Запорожской области", - сообщили в военном ведомстве.

Там заявили, что потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области", - сказали в Минобороны РФ.

По словам военных, потери украинской армии на данном направлении за сутки составили более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также гаубица Д-20.