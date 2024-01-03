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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

В Белгороде из-за неразорвавшегося снаряда эвакуируют жителей 300 домов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Жителей более трех сотен частных домов эвакуируют из-за обнаруженного неразорвавшегося снаряда в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Один из таких (неразорвавшихся - ИФ) боеприпасов саперы обнаружили сегодня на улице Красноармейской. Сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По предварительным данным, эвакуации подлежат порядка 600 человек. Перевезти жителей указанных домов предлагается в пункты временного размещения на автобусах.

"Еще два боеприпаса обнаружены в микрорайоне Улитка - сейчас их проверяют саперы. Место обследования оцеплено. После результатов исследования будем принимать решение о дальнейших действиях", - сообщил Гладков.

С 29 декабря территория Белгорода и Белгородского района неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.

Белгород Вячеслав Гладков
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