Неразорвавшиеся снаряды вывезли из жилой зоны Белгорода

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о вывозе неразорвавшихся боеприпасов из частного сектора областного центра, где они были обнаружены после массированных атак ВСУ.

"Взрывоопасные предметы с территории жилого сектора вывезены. Людей начинаем постепенно возвращать в их дома и квартиры", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее глава региона сообщил о решении Минобороны РФ обезвредить на полигоне три неразорвавшихся боеприпаса, найденных накануне.

Как сообщалось, после массированных украинских обстрелов Белгорода были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы: один в районе улицы Красноармейской и два в микрорайоне Улитка. Жители из близлежащих домов в обоих районах обнаружения взрывоопасных предметов были эвакуированы.

С 29 декабря территория Белгорода и Белгородского района неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.