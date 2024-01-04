Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Неразорвавшиеся снаряды вывезли из жилой зоны Белгорода

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о вывозе неразорвавшихся боеприпасов из частного сектора областного центра, где они были обнаружены после массированных атак ВСУ.

"Взрывоопасные предметы с территории жилого сектора вывезены. Людей начинаем постепенно возвращать в их дома и квартиры", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее глава региона сообщил о решении Минобороны РФ обезвредить на полигоне три неразорвавшихся боеприпаса, найденных накануне.

Как сообщалось, после массированных украинских обстрелов Белгорода были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы: один в районе улицы Красноармейской и два в микрорайоне Улитка. Жители из близлежащих домов в обоих районах обнаружения взрывоопасных предметов были эвакуированы.

С 29 декабря территория Белгорода и Белгородского района неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал указ о гражданстве иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ

Группа ОЗК в ближайшее время ввезет в РФ крупную партию яиц из Турции

Что произошло за день: среда, 3 января

Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 248 российских военных

В Ленинградской области 250 домов остались без отопления в 25-градусные морозы

ВМФ РФ в 2024 году усилят атомной подлодкой "Архангельск" и дизельной "Кронштадт"

Военные РФ ремонтируют большую часть техники своими силами

Военные РФ ремонтируют большую часть техники своими силами

Белгородцев призвали использовать приложение МЧС для оповещения об обстрелах

Жители курского Железногорска остались без тепла и света после атаки ВСУ

В Воронеже 103 дома остались без отопления в мороз из-за коммунальной аварии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });