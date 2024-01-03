В Железногорске после атаки ВСУ полностью восстановлено электро- и водоснабжение

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о полном восстановлении инфраструктуры, нарушенной в среду после украинской атаки на территории Железногорского района.

"В Железногорске полностью восстановлено электро- и водоснабжение. При этом котельная Железногорска запущена. Тепло появится в квартирах после полуночи. Приход тепла в дома зависит, в том числе, от работы управляющих компаний. Горячая вода появится только после запуска системы теплоснабжения на полную мощность - скорее всего, завтра в первой половине дня", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Ранее Старовойт сообщил об атаке ВСУ, в результате которой из строя вышла подстанция и из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл прорыв теплотрассы. Для восстановления подстанции ее работа была полностью приостановлена. Железногорск с населением почти 100 тыс. человек остался без тепла и света в 18-градусный мороз.