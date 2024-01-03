Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

В Железногорске после атаки ВСУ полностью восстановлено электро- и водоснабжение

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о полном восстановлении инфраструктуры, нарушенной в среду после украинской атаки на территории Железногорского района.

"В Железногорске полностью восстановлено электро- и водоснабжение. При этом котельная Железногорска запущена. Тепло появится в квартирах после полуночи. Приход тепла в дома зависит, в том числе, от работы управляющих компаний. Горячая вода появится только после запуска системы теплоснабжения на полную мощность - скорее всего, завтра в первой половине дня", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Ранее Старовойт сообщил об атаке ВСУ, в результате которой из строя вышла подстанция и из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл прорыв теплотрассы. Для восстановления подстанции ее работа была полностью приостановлена. Железногорск с населением почти 100 тыс. человек остался без тепла и света в 18-градусный мороз.

Курская область Железногорск Роман Старовойт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Группа ОЗК в ближайшее время ввезет в РФ крупную партию яиц из Турции

Что произошло за день: среда, 3 января

Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 248 российских военных

В Ленинградской области 250 домов остались без отопления в 25-градусные морозы

ВМФ РФ в 2024 году усилят атомной подлодкой "Архангельск" и дизельной "Кронштадт"

Военные РФ ремонтируют большую часть техники своими силами

Военные РФ ремонтируют большую часть техники своими силами

Белгородцев призвали использовать приложение МЧС для оповещения об обстрелах

Жители курского Железногорска остались без тепла и света после атаки ВСУ

В Воронеже 103 дома остались без отопления в мороз из-за коммунальной аварии

Обнародованы документы о создании советских станций "Венера-11" и "Венера-12"

Обнародованы документы о создании советских станций "Венера-11" и "Венера-12"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });