Электроснабжение нарушено в одном из сел Курской области из-за обстрела ВСУ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села в Рыльском районе, пострадавших нет.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Никто из жителей не пострадал. Выбиты окна в одном из домовладений. В населенном пункте частично отсутствует электроснабжение", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона отметил, что аварийные бригады приступят к восстановлению энергоснабжения, как только это будет безопасно.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.