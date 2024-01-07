Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:10

Электроснабжение нарушено в одном из сел Курской области из-за обстрела ВСУ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села в Рыльском районе, пострадавших нет.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Никто из жителей не пострадал. Выбиты окна в одном из домовладений. В населенном пункте частично отсутствует электроснабжение", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона отметил, что аварийные бригады приступят к восстановлению энергоснабжения, как только это будет безопасно.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Курская область Роман Старовойт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 1,4 млн человек приняли участие в праздновании Рождества в России

Более 1,4 млн человек приняли участие в праздновании Рождества в России

Сбои в движении поездов через Ярославскую область продолжаются третий день

Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями погибших военных

Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями погибших военных

Православные верующие празднуют Рождество

Православные верующие празднуют Рождество

Что произошло за день: суббота, 6 января

Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести украинских ракет над Черным морем

Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести украинских ракет над Черным морем

В Белгороде отменили рождественские богослужения

Движение по Крымскому мосту остановлено в третий раз за сутки

Движение по Крымскому мосту остановлено в третий раз за сутки

Экс-начальник УФСИН по Ивановской области обвинен в воспрепятствовании следствию

Режим ЧС локального характера ввели в остающемся без тепла микрорайоне Подольска

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });