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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Путин подписал указ о гражданстве иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях, и членов их семей.

Как отмечается на официальном портале правовой информации, с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 16 закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 15 названного Федерального закона, вправе обратиться:

а) иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях;

б) иностранные граждане, уволенные с военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях в период проведения специальной военной операции на основании подпунктов "а" "г" и "о" пункта 1 статьи 51.

Владимир Путин ВС РФ
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