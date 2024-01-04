Что произошло за день: четверг, 4 января

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы.

- Военные сбили десять украинских ракет над Крымским полуостровом. Между тем, губернатор Севастополя сообщил, что при отражении атаки с воздуха один человек пострадал от падения обломков.

- Россия в ближайшее время получит крупную партию яиц из Турции, их поставит группа ОЗК. Поставка будет осуществлена через порт Новороссийска.

- В Иране жертвами теракта в городе Керман, по уточненной информации, стали 84 человека. По данным главы иранского МВД, сообщают СМИ, более 280 человек получили ранения.

- Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал решение суда Колорадо о запрете участия в праймериз штата в 2024 году.

- Стратегический беспилотник ВВС США совершил первый с начала года полет вблизи Крыма. По данным СМИ, он вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и курсировал к югу от побережья полуострова примерно 20 часов.

- На северо-востоке Москвы произошел пожар на трансформаторной подстанции. В результате в ряде домов в СВАО было временно нарушено энергоснабжение, часть зданий перевели на резервную схему подачи энергии. Создан оперативный штаб по устранению аварии на подстанции.

- "Зенит" объявил о переходе в команду бразильского футболиста Педро. Игрок переходит из "Коринтианса", он присоединится к команде 12 января.