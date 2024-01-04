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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Несколько воздушных целей сбиты в воздухе у Севастополя

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Военные сбили несколько воздушных целей в Севастополе, сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.

"Военные отражают атаку (...). По предварительной информации уже сбито несколько воздушных целей", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев добавил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.

Как он уточнил, "спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры".

Губернатор попросил горожан сохранять спокойствие и не публиковать видео работы ПВО.

Севастополь Михаил Развожаев
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