Несколько воздушных целей сбиты в воздухе у Севастополя
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Военные сбили несколько воздушных целей в Севастополе, сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.
"Военные отражают атаку (...). По предварительной информации уже сбито несколько воздушных целей", - написал он в своем телеграм-канале.
Развожаев добавил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.
Как он уточнил, "спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры".
Губернатор попросил горожан сохранять спокойствие и не публиковать видео работы ПВО.