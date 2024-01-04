Губернатор Севастополя сообщил о пострадавшем от осколка сбитой цели

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - При отражении атаки с воздуха один человек пострадал в Севастополе от падения обломков, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"На (улице - ИФ) Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев добавил, что военные уничтожают много разнообразных воздушных целей. "Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот", - сообщил губернатор.

Он написал, что спасательные службы выехали на место.

Сейчас в Севастополе действует воздушная тревога.