Умер актер Константин Желдин

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер на 91-м году жизни, сообщили в театре "Около", где он служил до последнего времени.

"С тяжелым сердцем сообщаем о кончине Константина Борисовича Желдина. 5 октября мы поздравляли его с 90-летием. Его жизненный путь был неразрывно связан с театрами, вписавшими значимые страницы в историю русского репертуарного театра: Театром на Малой Бронной, Театром на Таганке и нашим театром ОКОЛО", - говорится в сообщении в телеграм-канале театра.

"Прочно стоя на незыблемом камне традиций Вахтанговской школы, заложенных alma mater - Театральным институтом имени Бориса Щукина, он создал незабываемые образы в театре и кинематографе", - отмечается в сообщении.

В театре добавили, что несмотря на то, что для большинства зрителей Желдин прежде всего - Вильгельм Холтофф из "17 мгновений весны" и бандит Штехель из сериала "Ликвидация", в "Около" его всегда будут помнить в спектаклях "Где тут про воскресение Лазаря?", "Русский дворянин-семинарист и гражданин цивилизованного мира", "Предпоследний концерт Алисы в стране чудес", "Край света", "Три сестры", "Малыш и К", "Чевенгур".

По словам театрального критика, ректора Российского института театрального искусства - ГИТИС Григория Заславского, Желдин был одним из старейших актеров России, до последнего времени выходивший на сцену театра.

"Счастливая жизнь - Желдин до старости - ему недавно исполнилось 90 - снимался, был востребован. (...) Годы брали своё, но актёрский азарт не покидал его. 90 лет - конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда и в эти годы у актёра есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой. Годы брали своё, но актёрский азарт не покидал его", - написал Заславский в своем телеграм-канале.

Желдин родился 5 октября 1933 года в Москве, в 1961 году окончил Театральное училище им.Щукина. В 1962-1963 годах был актером Театра на Малой Бронной. С 1966 года по 2000-й служил в Театре на Таганке, затем - в театре "Около дома Станиславского" ("Около"). Кроме ролей на сцене, сыграл в нескольких десятках советских и российских фильмов.