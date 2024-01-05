Что произошло за день: пятница, 5 января

Атаки ВСУ на Белгородскую область, кончина актера Константина Желдина, морозы на Рождество

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные уничтожили над Белгородской областью 10 украинских ракет. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что есть пострадавшие. Он также заявил, что все желающие выехать из-за обстрелов будут перевезены в безопасные места.

- Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer разбился при посадке на авиабазе в штате Южная Дакота. На его борту находился экипаж из четырех летчиков. Все они успешно катапультировались, никто не пострадал.

- В Японии число жертв землетрясения, произошедшего в начале недели, привело к гибели не менее 94 человек. Еще более 200 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

- Умер актер театра и кино Константин Желдин. Артист скончался на 91-м году жизни.

- Две трети жителей Франции высказались за отставку Элизабет Борн с поста премьера. Между тем, как сообщают СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность перестановок в правительстве в ближайшие дни.

- Maersk решила в ближайшем будущем не возобновлять проход своих судов через Красное море из-за проблем с безопасностью. Датская компания будет использовать альтернативный маршрут - через мыс Доброй Надежды.

- Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением. Отзыв затронет машины 2014-2023 годов выпуска.

- Паралимпиец Оскар Писториус, осужденный за убийство своей подруги, освобожден. Он покинул тюрьму по условно-досрочному освобождению и теперь находится дома. Однако спортсмен будет находиться под надзором до декабря 2029 года.

- "Зенит" подписал контракт с защитником бразильского "Флуминенсе" Нино. Соглашение с игроком действует до конца сезона-2027/28.

- В Москве к началу рабочей недели потеплеет до минус 5. Однако, по прогнозам, к старому Новому году снова похолодает. Между тем, в рождественскую ночь температура воздуха в столице понизится до минус 28.