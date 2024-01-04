78 многоквартирных и 64 частных домов повреждены в Белгороде при атаках ВСУ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях жилья при атаках областного центра, которые наносились с украинской стороны с 29 декабря.

"На сегодняшний день, начиная с ночного обстрела 29 декабря, повреждения выявлены в 573 квартирах 78 многоквартирных домов и 64 индивидуальных домах, по восьми из которых требуется дополнительная экспертиза", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он также сообщил, что в областном центре в настоящее время работают 14 подрядных организаций, из них 170 человек работают на установке окон. Из 3,7 тыс. поврежденных кв. метров окон и балконов уже застеклено около 400 кв. метров.

Он отметил, что весь объем разрушений поручено закончить до 22 января, по внутренним работам - до 2 февраля.

С 29 декабря территория Белгорода и Белгородского района неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.