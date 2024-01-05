Шесть белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ за сутки

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных со стороны Украины за минувшие сутки.

"В Белгороде сработала система ПВО - сбито 10 воздушных целей. Есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго - осколочное ранение голени. В результате обстрела повреждения выявлены в 92 квартирах 10 многоквартирных домов, одном частном домовладении, четырех хозсубъетах. Также осколками посечен 31 автомобиль", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

В Белгородском районе, по его данным, на территории МАПП "Нехотеевка" с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. После работы системы ПВО повреждения выявлены в поселке Разумное.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано два прилета. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Краснояружском районе рядом с селом Демидовка на мину наехал экскаватор. В результате подрыва рабочий получил осколочные ранения лица и контузию. Пострадавший доставлен в больницу. Под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Прилесье - установлено пять прилетов. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено четыре минометных снаряда. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.