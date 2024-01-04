Движение по Крымскому мосту остановлено в третий раз за день

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Крымский мост закрыт для движения автотранспорта в четверг ночью, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

В четверг мост уже перекрывался утром менее чем на 10 минут и днем почти на 4 часа.

Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.