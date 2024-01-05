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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Возобновлено движение по Крымскому мосту

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Движение по Крымскому мосту возобновили менее чем через час после закрытия, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Ранее о закрытии моста для движения транспорта сообщалось в 23:25 мск четверга.

В четверг мост уже перекрывался утром менее чем на 10 минут и днем почти на 4 часа.

Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

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