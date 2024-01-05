Два человека, предварительно, пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Украины, предварительно, есть двое пострадавших.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. (...) По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго - осколочное ранение голени", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Кроме того, он сообщил, что "в городе есть повреждения в жилом секторе".

"В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль", - сообщил Гладков.

С 29 декабря территория Белгорода и Белгородского района неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.