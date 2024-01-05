Силы ПВО уничтожили и перехватили 36 дронов над Крымом и один над Краснодарским краем

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в пятницу перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Крымом и один над Кубанью.

"5 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края", - следует из сообщения Минобороны РФ.