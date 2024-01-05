Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в пятницу утром сообщил в своем телеграм-канале об объявлении в городе воздушной тревоги.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В четверг силы ПВО отбили атаку на Севастополь, Минобороны РФ сообщило, что сбито 10 ракет и 36 беспилотников над Крымским полуостровом и акваторией Черного моря. Развожаев писал об одном пострадавшем в городе от осколков.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.