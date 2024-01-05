Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на юге Сахалина

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в ночь на пятницу на юге Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в ночь на пятницу с эпицентром в 10 км западнее города Невельск на глубине 16 км", - рассказал собеседник агентства.

Сейсмическое событие ощутили жители Невельского района силой до трех баллов.

Никто не пострадал, разрушений нет. В настоящее время рабочие группы проводят обследование жилфонда и объектов ЖКХ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.