Число жертв землетрясения в Японии достигло 100

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения в Японии, произошедшего в начале недели, по данным на утро субботы достигло 100 человек, еще более 200 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство "Киодо".

Ранее сообщалось о 94 погибших.

Власти города Вадзиме, одного из наиболее пострадавших районов, полагают, что есть около 100 мест, где люди все еще находятся под разрушенными зданиями, отмечает агентство.

Работа спасателей в пострадавшей от подземных толчков префектуре Исикава затруднена - многие дороги разрушены. В центрах для эвакуированных в Исикаве находятся порядка 32 тыс. местных жителей, а в более 66 тыс. домов до сих пор не восстановили подачу воды.

Японские сейсмологи за последние дни неоднократно предупреждали, что близ берегов страны в скором времени могут произойти новые мощные землетрясения.

Так, по сообщению "Киодо", подземные толчки продолжают сотрясать регион Ното, землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в субботу утром.