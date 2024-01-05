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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Воздушная тревога в Севастополе отменена

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе утром в пятницу, отменено, объявил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Тревога была объявлена в 11:18, отменена в 11:43.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Севастополь Михаил Развожаев
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