Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Воздушная тревога снова отменена в Севастополе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Третье за день предупреждение о воздушной тревоге в Севастополе в пятницу днем отменено, объявил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло 13 минут. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Утреннее предупреждение о тревоге длилось 25 минут, дневное - около 20 минут.

В минувший четверг в Севастополе также объявлялась тревога, Минобороны РФ сообщало об отражении ракетной атаки. Развожаев сообщил, что один человек пострадал при падении осколков.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Севастополь Михаил Развожаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение по Крымскому мосту восстановили

Воздушная тревога в Севастополе отменена

Движение по Крымскому мосту восстановлено

Рубль слегка укрепляется к евро и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль слегка укрепляется к евро и юаню на старте торгов в пятницу

Силы ПВО уничтожили 36 дронов над Крымом и один над Краснодарским краем

От обстрела Белгорода и Белгородского района, предварительно, пострадали двое

Над Белгородской областью уничтожили 10 украинских ракет

Сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде

Умер актер Константин Желдин

США продолжат вводить санкции против оборонного сотрудничества РФ с КНДР и Ираном

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });