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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Несколько поездов задерживаются по техническим причинам в Ярославской области

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Несколько пассажирских поездов задерживаются в Ярославской области, сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в пятницу.

Как отметила компания, три поезда следуют с задержкой по техническим причинам.

В частности, по состоянию на 17:50 задерживаются в пути пассажирские поезда: №375 Воркута - Москва на 2 часа 47 минут, №67 Абакан - Москва на 2 часа 3 минуты, №103 Ярославль - Москва на 2 часа 6 минут.

Кроме того, еще ряд пассажирских поездов следуют с задержкой от 15 до 50 минут.

В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, отметила пресс-служба.

Ярославская область Северная железная дорога СЖД
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