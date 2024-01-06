В Ярославской области второй день подряд задерживаются несколько поездов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Десяток поездов задерживаются в пути по техническим причинам в Ярославской области, сообщила в субботу пресс-служба Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД").

Как говорится в сообщении, сбой в движении произошел из-за неполадок на перегоне Семибратово-Коромыслово.

По состоянию на 9:00 субботы задерживаются поезда №80 Адлер-Архангельск, №2 Москва-Владивосток, №142 Смоленск-Архангельск, №68 Москва-Абакан, №126 Москва-Череповец, №№ 42, 376 Москва-Воркута, №№130, 16, 116 Москва-Архангельск.

Время их задержки варьируется от 1,5 до 3,5 часов.

Также с задержкой более 2 часов следует пригородный поезд №6002 Рязанцево-Филино.

В пятницу Северная железная дорога также сообщала о задержке по техническим причинам более десяти пассажирских поездов в Ярославской области.

Накануне Северо-Западной транспортной прокуратуры начата проверка исполнения законодательства о соблюдении прав пассажиров в связи с задержкой движения поездов в Ярославской области.

По данным ведомства, 5 января из-за технической неисправности локомотива грузового поезда на станции Сильницы произошла задержка пассажирских поездов, следующих из Абакана, Воркуты и Ярославля в Москву.

"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям должностных лиц железной дороги, при наличии оснований примет меры", - говорится в сообщении ведомства.