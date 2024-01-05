Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

ФСБ сообщила о задержании мужчины, участвовавшего в подготовке диверсии в Челябинской области

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании завербованного украинскими спецслужбами гражданина РФ, участвовавшего в подготовке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области.

"Задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области", - заявили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, мужчина был завербован через соцсети. В ЦОС добавили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена "его причастность к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры" в Дагестане.

"У задержанного изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами", - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе добавили, что мужчина передан следователям Следственного комитета РФ.

Минобороны ФСБ Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 5 января

Несколько поездов задерживаются по техническим причинам в Ярославской области

Около 80% территории России находится в области низких температур

Около 80% территории России находится в области низких температур

Воздушная тревога снова отменена в Севастополе

Движение по Крымскому мосту восстановили

Воздушная тревога в Севастополе отменена

Движение по Крымскому мосту восстановлено

Рубль слегка укрепляется к евро и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль слегка укрепляется к евро и юаню на старте торгов в пятницу

Силы ПВО уничтожили 36 дронов над Крымом и один над Краснодарским краем

От обстрела Белгорода и Белгородского района, предварительно, пострадали двое

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });