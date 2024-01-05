ФСБ сообщила о задержании мужчины, участвовавшего в подготовке диверсии в Челябинской области

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании завербованного украинскими спецслужбами гражданина РФ, участвовавшего в подготовке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области.

"Задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области", - заявили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, мужчина был завербован через соцсети. В ЦОС добавили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена "его причастность к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры" в Дагестане.

"У задержанного изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами", - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе добавили, что мужчина передан следователям Следственного комитета РФ.