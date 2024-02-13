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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте ТЭК в Ленинградской области

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, намеревавшегося устроить диверсию на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Ленинградской области.

Как заявили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, данный диверсионно-террористический акт планировался украинскими спецслужбами.

По данным ФСБ, мужчина был задержан в районе газораспределительной станции.

"Им оказался иностранный гражданин, украинец по национальности. У него изъято и обезврежено пять самодельных взрывных устройств, готовых к применению, которые он пытался заложить на трубопроводном узле", - сообщили в ЦОС.

Следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статьям 281 ("диверсия"), 222.1 ("незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК РФ.

На видеокадрах, распространенных ЦОС, мужчина (его лицо скрыто) с помощью раздвижной штанги и веревки переносит сумку на территорию газораспределительной станции.

Затем, будучи задержанным, мужчина дает признательные показания о намерении заминировать и подорвать трубопровод с помощью взрывных устройств, о местах расположения которых ему сообщили в телеграм-канале.

ФСБ Украина Ленинградская область
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