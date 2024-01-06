Сотрудники МЧС будут обеспечивать пожарную безопасность в храмах в преддверии Рождества

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ проверяют православные храмы в преддверии празднования Рождества Христова, на контроле ведомства находятся более 12 тыс. храмов по всей стране, сообщила пресс-служба МЧС в субботу.

"В целях обеспечения безопасности прихожан, решивших посетить Рождественскую службу, в православных храмах организовано дежурство сотрудников МЧС РФ. На особом контроле ведомства - их более 12 тыс. по всей стране. Уже на стадии подготовки предприняты все меры, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий", - приводит пресс-служба ведомства слова главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Во многих храмах и церквях сотрудники Госпожнадзора оценили состояние путей эвакуации, работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и безопасное применение открытых источников огня. Также были проведены дополнительные инструктажи по пожарной безопасности со служителями и персоналом, добавили в пресс-службе.