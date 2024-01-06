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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Работа общественного транспорта Москвы будет продлена в рождественскую ночь

Маршруты наземного транспорта изменятся на время богослужения в Храме Христа Спасителя 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Режим работы городского транспорта столицы будет продлен в ночь с 6 на 7 января.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, метро и МЦК будут работать до 2:00, МЦД - до 3:00, 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев - до 3:30, и еще 16 маршрутов наземного транспорта - всю ночь.

В столичном департаменте транспорта сообщали, с 18:00 6 января до 3:00 7 января Соймоновский проезд и участок улицы Волхонки будут закрыты для движения. Это связано с проведением Рождественских мероприятий в Храме Христа Спасителя.

В этот же день, 6 января, на время богослужения в Храме Христа Спасителя изменяются маршруты автобусов м6 и с755.

С 15:00 до окончания мероприятия не будут работать остановки "Соймоновский проезд" для маршрута с755 в сторону МЦК "Новохохловская"; "Метро "Кропоткинская" - Музей изобразительных искусств имени Пушкина" на Волхонке в обоих направлениях. В дептрансе рекомендуют пользоваться остановками на Пречистенке и Пречистенских Воротах.

С 18:20 до окончания мероприятия маршрут с755 будет укорочен: "Cтадион Лужники (южн.)" - "Метро "Кропоткинская". Москвичам советуют пользоваться Сокольнической линией метро.

С 19:30 до окончания мероприятия маршрут м6 будет разделён на два: "Стадион Лужники (южн.)" - "Метро "Кропоткинская" и "Метро "Лубянка" - "Дангауэровка", можно воспользоваться Сокольнической линией метро.

МЦК МЦД Лубянка Сергей Собянин
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