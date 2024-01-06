Режим ЧС локального характера ввели в остающемся без тепла микрорайоне Подольска

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Режим ЧС локального характера введен в микрорайоне Климовск городского округа Подольск на время ликвидации аварии на котельной, из-за которой без тепла остались жители части микрорайона, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов в субботу.

"Аварийные бригады работали всю ночь. Из-за морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах (...). Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона на Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера. Такое решение приняли совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители регионального правительства, прокуратуры, администрации городского округа, МЧС", - написал Артамонов в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что режим ЧС позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

Глава муниципалитета напомнил, что жители могут воспользоваться пунктами обогрева, которые расположены в гимназии имени Подольских курсантов и ДК "Машиностроитель".

Накануне стало известно, что из-за скачка напряжения на котельной Климовского патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, произошла авария, в результате которой под ограничение подачи тепла попали 173 многоквартирных дома и структурное подразделение №5 Подольской областной клинической больницы, здесь для поддержания температурного режима запустили тепловые пушки.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что к вечеру пятницы подачу тепла в полном объеме восстановили в 20 из 173 домов, в течение суток тепло придет в оставшиеся 153 дома.