Больницу в Подольске подключили к теплу от мобильной котельной

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Блочно-модульная котельная смонтирована в Подольске на территории структурного подразделения №5 Подольской областной клинической больницы (бывшая Климовская городская больница №2), попавшего под отключение от тепла 4 января в результате коммунальной аварии, сообщается на сайте администрации городского округа Подольск.

"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва используется автономная мобильная дизельная установка мощностью 2 мегаватта в качестве временного источника тепла для этого объекта здравоохранения. Такая котельная позволит обеспечить теплом не только медицинское учреждение, рассчитанное на 175 коек, но и расположенные рядом 10 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до запуска котельной для обогрева пациентов применялись тепловые пушки.

Как сообщалось, 4 января из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, под ограничение подачи тепла попали 173 многоквартирных дома и структурное подразделение №5 Подольской областной клинической больницы.

По данным на утро 6 января, был подключены к отоплению 35 многоквартирных домов, в 15 из них подача теплоносителя восстановлена полностью, в 20 могут наблюдаться перебои, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Глава Подольска Григорий Артамонов в субботу сообщил, что в Климовске ввели режим ЧС локального характера, так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона на Климовск отсутствует уже продолжительное время. По его данным, работу котельной в микрорайоне Климовск удалось стабилизировать.

"По состоянию на 13:00 6 января обеспечивается циркуляция теплоносителя в сетях и начинается подключение многоквартирных домов", - говорится в сообщении на сайте администрации Подольска.

В администрации попросили жителей при запуске отопления "обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций". "В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что параллельно оказывают необходимую помощь жителям, оставшимся без отопления. "Проходит выдача обогревателей и пледов тем, кто в этом нуждается в первую очередь", - отмечается в сообщении. В микрорайоне также организовывают пункты обогрева.

В центральной России сейчас стоят 20-градусные морозы.