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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:10

Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на купянском направлении

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об отражении четырех атак ВСУ на купянском направлении, ударах по украинским позициям на правом берегу Днепра и на других участках.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики", - сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Нанесено поражение живой силе 103-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Кисловка и Меловое Харьковской области. Уничтожено свыше 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.

"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Львово, Золотая Балка, Ивановка, Саблуковка и Мыловое Херсонской области", - заявило министерство.

По его данным, ВСУ потеряли на херсонском направлении более 35 военнослужащих, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что на донецком направлении нанесены удары по 3-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 67-й, 93-й механизированным бригадам ВСУ и 112-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой народной республики.

На донецком направлении ВСУ потели более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронемашины, 20 автомобилей, сообщило Минобороны РФ. По его информации, нанесены удары по украинским гаубцам Caezar и М119, складу боеприпасов.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 100-й бригады теробороны и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 55 военнослужащих, а также 4 автомобиля", - заявили военные.

"На южнодонецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Угледар Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области. Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в Минобороны РФ.

По его данным, на южнодонецком участке уничтожены три гаубицы Krab, две гаубицы FH-70, две гаубицы Д-30, две противотанковые пушки "Рапира" и склад боеприпасов ВСУ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 3-й, 14-й бригад оперативного назначения Нацгвардии Украины, 68-й егерской, 65-й, 118-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Вербовое, Работино, Новопрокоповка и Каменское Запорожской области", - сообщило российское министерство.

По его сведениям, потери ВСУ на запорожском направлении составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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