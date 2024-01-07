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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:10

Военные РФ за сутки сбили два украинских самолета - Су-25 и Су-27

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили два украинских самолета - Су-25 и Су-27, также перехватили 38 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) и шесть крылатых ракет "Нептун", сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровск и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

"Перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также шесть противокорабельных ракет "Нептун"", - заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, уничтожены 38 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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