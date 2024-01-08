Глава ЛНР сообщил о внештатном сходе боеприпаса с самолета ВКС РФ над городом Рубежное

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Внештатный сход авиационного боеприпаса с самолета ВКС РФ произошел над городом Рубежное в Луганской народной республике, пострадавших нет, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250", - сообщил Пасечник на своей странице в соцсетях.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, жителей близлежащих домов эвакуировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры.