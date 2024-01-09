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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

В ЛНР обезвредили авиабомбу, нештатно сошедшую с российского самолета

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Рубежном саперы обезвредили авиабомбу, нештатно сошедшую с самолета российских ВКС, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Благодаря оперативной и тщательной работе инженерно-саперной группы Минобороны авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти. Жизням людей больше ничего не угрожает", - написал он.

На время саперных работ были эвакуированы около 300 человек, проживающие в радиусе километра от места падения боеприпаса.

"Администрация города Рубежного помогла людям разместиться в пунктах временного размещения и обеспечила всех горячим питанием. Сегодня жители уже возвращаются в свои дома", - сообщил глава ЛНР.

О нештатном сходе боеприпаса ФАБ-250 с самолета Пасечник сообщил 8 января. По его данным, никто не пострадал.

Леонид Пасечник ЛНР Минобороны Рубежное
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