В массовой аварии на М-11 под Великим Новгородом погибли четыре человека

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате массовой аварии на новгородском участке скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург "Нева" (М-11), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления УМВД.

Число травмированных и причины ДТП устанавливаются. Движение в сторону Москвы перекрыто. Организован объезд по трассе М-10 "Россия".

Сообщается, что столкнулись около 30 машин.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК, столкновение машин произошло в связи с ухудшением погодных условий. По данным местного гидрометцентра, в понедельник утром под Новгородом прошел обильный снегопад.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин написал на своей странице в социальной сети, что на трассе М-11 будет развернут пункт обогрева для водителей и пассажиров.