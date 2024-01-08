Медики занялись эвакуацией 10 пострадавших в ДТП в Новгородской области

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Минздрав РФ сообщил, что медики проводят эвакуацию в больницы 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области.

Один ребенок в тяжелом состоянии и еще один в состоянии средней степени тяжести доставляются в областную детскую клиническую больницу. Кроме того, восемь взрослых направляются в областную клиническую больницу.

8 января в 14:49 произошло массовое ДТП в Новгородской области. В результате пострадали 14 человек, в том числе трое детей. Четверо пострадавших, в том числе один ребенок, погибли. На месте происшествия работают шесть бригад медиков - бригада территориального центра медицины катастроф, авиа-медицинская бригада и четыре бригады скорой помощи. Оказание помощи координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.