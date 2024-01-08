Движение пассажирского транспорта ограничили на участке трассы "Дон" из-за снега
Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Движение общественного и пассажирского транспорта ограничено на участке федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области из-за непогоды, сообщило управление ГИБДД региона.
Движение общественного и пассажирского транспорта ограничено на участке с 930-го км (город Каменск-Шахтинский) по 1000-й км (город Шахты).
Ранее в ГИБДД сообщили, что снегопад спровоцировал затруднение движения на участке трассы М-4 с 979-й по 1009-й километр. Личный состав подразделений переведен на усиленный вариант несения службы.