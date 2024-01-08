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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Движение пассажирского транспорта ограничили на участке трассы "Дон" из-за снега

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Движение общественного и пассажирского транспорта ограничено на участке федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области из-за непогоды, сообщило управление ГИБДД региона.

Движение общественного и пассажирского транспорта ограничено на участке с 930-го км (город Каменск-Шахтинский) по 1000-й км (город Шахты).

Ранее в ГИБДД сообщили, что снегопад спровоцировал затруднение движения на участке трассы М-4 с 979-й по 1009-й километр. Личный состав подразделений переведен на усиленный вариант несения службы.

ГИБДД Каменск-Шахтинский Дон М-4 Ростов Шахты Ростовская область
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