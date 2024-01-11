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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Башкирии из-за непогоды ограничили движение по трассе М-7

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Башкирии на трассе М-7 "Волга" ограничили движение всех видов транспорта, кроме легковых автомобилей, сообщили в ГУ МЧС по региону. Это связано с плохой погодой: с вечера четверга в республике идет снег, дует сильный ветер, низовая метель и видимость на дорогах ограничена.

"С 21:20 (19:20 по Москве) 11 января введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 "Волга" с 1169+910 км по 1320+000 км в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Отменены шесть междугородних рейсов ОАО "Башавтотранс" из Уфы.

Кроме того, с 22:30 по местному времени закрыто движение для всех типов транспорта на участке трассы М-5 "Урал" с 1194+500 по 1370+000 км. На этом участке с 20:15 ограничивали движение пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта.

Ориентировочное время возобновление движения на автодорогах - 10:00 12 января (8:00 по Москве).

М-7 МЧС Башкирия
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