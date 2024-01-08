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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Минздрав сообщил о госпитализации трех пострадавших в ДТП в Новгородской области

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - После массового ДТП в Новгородской области госпитализированы три человека, среди них ребенок, еще 14 получили амбулаторную помощь, сообщили в министерстве здравоохранения РФ.

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"Медики госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП в Новгородском районе Новгородской области. Среди них двое взрослых в состоянии средней степени тяжести - они находятся в областной клинической больнице, один ребенок в удовлетворительном состоянии госпитализирован в областную детскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Еще 14 пострадавшим, в том числе четырем детям, оказали амбулаторную помощь.

8 января в 14:49 произошло массовое столкновение автомобилей в Новгородской области. По уточненным данным, в результате аварии пострадал 21 человек, в том числе шестеро детей. Из них трое взрослых и один ребенок погибли. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Новгородская область
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