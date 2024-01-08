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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

В Забайкалье сошли с рельсов 14 грузовых вагонов, задержаны два пассажирских поезда

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сход 14 вагонов грузового поезда произошел в понедельник в 19:17 мск на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги, сообщается в телеграм-канале ОАО "РЖД".

Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы окружающей среде нет.

В связи с происшествием по станции Чернышевск остановлены пассажирские поезда N2 Москва - Владивосток и N392 Чита - Благовещенск.

"В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры будут обеспечены питанием и водой", - сообщают в РЖД.

В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

"Делаем все возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке. Причины произошедшего устанавливаются", - подчеркивают в компании.

РЖД Забайкалье
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