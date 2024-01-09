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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Авиаперелеты организуют для пассажиров поездов в районе аварии в Забайкалье

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Федеральная пассажирская компания (ФПК) организует авиаперелеты для пассажиров поездов, движение которых приостановлено из-за схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ФПК.

"Остановлены пассажирские поезда №392 Чита - Благовещенск и №2 Москва - Владивосток. Акционерным обществом "Федеральная пассажирская компания" для пассажиров этих поездов будут организованы авиаперелеты из Читы в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. На время остановки в вагонах поездов поддерживается комфортный температурный режим, пассажирам выдаются напитки и питание", - говорится в сообщении.

Управление МЧС России по Забайкальскому краю уточняет, что железнодорожная авария произошла из-за столкновения с вагонами встречного порожнего поезда. Пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, под наклоном находятся две секции локомотива одного из поездов.

Как сообщалось, в ночь на вторник на перегоне Алеур - Бушулей сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда, из-за этого задерживаются два пассажирских поезда. Ожидаются задержки пассажирских поездов дальнего следования №9 Владивосток - Москва, №10 Москва - Владивосток.

Отменен пригородный пассажирский поезд сообщением Зилово - Чернышевск. Доставка пассажиров пригородного поезда до мест назначения будет организована автотранспортом.

ФПК Забайкалье
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