Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге остановлено из-за непогоды

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Из-за непогоды на территории Грузии приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 23:00 мск 8 января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три человека пострадали в результате украинской атаки на Белгород

Что произошло за день: понедельник, 8 января

Власти Энергодара сообщили о перебоях с подачей электроэнергии из-за непогоды

Транскам закрыт для всех видов транспорта из-за непогоды

Движение пассажирского транспорта ограничили на участке трассы "Дон" из-за снега

В массовой аварии на М-11 под Великим Новгородом погибли четыре человека

В массовой аварии на М-11 под Великим Новгородом погибли четыре человека

Семь человек погибли в ДТП в Ставропольском крае

Семь человек погибли в ДТП в Ставропольском крае
Военная операция на Украине

Российские военные применили гиперзвуковое оружие против ОПК Украины

Глава ЛНР сообщил о внештатном сходе боеприпаса с самолета ВКС РФ над городом Рубежное

Двое граждан Украины задержаны в ЛНР по подозрению в шпионаже

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });