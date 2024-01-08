Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге остановлено из-за непогоды

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Из-за непогоды на территории Грузии приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 23:00 мск 8 января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.