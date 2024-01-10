Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Проезд для всех видов транспорта разрешен по Военно-Грузинской дороге, закрытой ранее для большегрузов из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в среду.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке "Владикавказ - Ларс" в обоих направлениях с 18:40 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее дорога была закрыта на выезд для большегрузов из РФ с 23:00 8 января из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.