Путин заслушал доклады глав Херсонской области и Подмосковья после перебоев с энергоснабжением

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по телефону заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после перебоев с энергоснабжением и поручил главе МЧС и компании "Россети" принять все возможные меры для восстановления тепло- и энергообеспечения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов", - сказал Песков.

Президент также заслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение.

"По результатам доклада глава государства дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым также состоялась отдельная беседа, и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения", - добавил пресс-секретарь президента РФ.