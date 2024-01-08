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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Путин заслушал доклады глав Херсонской области и Подмосковья после перебоев с энергоснабжением

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по телефону заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после перебоев с энергоснабжением и поручил главе МЧС и компании "Россети" принять все возможные меры для восстановления тепло- и энергообеспечения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов", - сказал Песков.

Президент также заслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение.

"По результатам доклада глава государства дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым также состоялась отдельная беседа, и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Владимир Путин Московская область Андрей Воробьёв Херсонская область Владимир Сальдо
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