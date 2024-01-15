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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В Красноярском крае восстановили нарушенное ветром электроснабжение

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сотрудники ПАО "Россети Сибирь" завершили аварийно-восстановительные работы в Красноярском крае, сообщает пресс-служба компании.

"Энергоснабжение всех потребителей в зоне ответственности компании осуществляется в штатном режиме. Персонал филиала "Красноярскэнерго" с ночи устранял последствия непогоды, когда на регион обрушился штормовой ветер с метелью и снегопадом", - говорится в сообщении.

От шторма пострадали Ужурский, Шарыповский, Нижнеингашский, Емельяновский, Дзержинский, Ирбейский, Уярский, Енисейский районы края. Без электричества оказались больше 10 тысяч человек.

Для обеспечения временного электроснабжения социально значимых объектов и населения на время ремонта основного оборудования использовались резервные схемы, в том числе семь передвижных источников снабжения электроэнергией.

В аварийно-восстановительных работах было задействовано 236 человек и 120 единиц техники.

Россети Красноярский край
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