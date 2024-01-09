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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

В Екатеринбурге ограничили теплоснабжение 324 домов и нескольких соцобъектов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Отопление ограничено более чем в 300 домах в Екатеринбурге.

"Энергетики ремонтируют оборудование котельной Южная. На время его проведения снижены параметры тепла и горячей воды", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе свердловского филиала компании "Т Плюс".

Сотрудник пресс-службы уточнил, что под ограничение попали 324 жилых дома, пять школ и два детсада.

По данным Уралгидрометцентра, во вторник в Екатеринбурге температура воздуха составляет минус 19 градусов.

Екатеринбург Т Плюс
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