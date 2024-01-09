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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Паромы остановили движение на Керченской переправе из-за ухудшения погоды, сообщил во вторник министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Об этом Лукашенко написал в своем телеграм-канале. Он уточнил, что движение остановлено в 12:10.

Ранее в Керченском проливе было объявлено штормовое предупреждение, сообщал утром во вторник Росморречфлот в своем телеграм-канале.

Федеральное агентство морского и речного транспорта приводило прогноз Росгидромета, согласно которому во вторник ожидался северный и северо-восточный ветер 12-17 м/с с порывами до 20 м/сек, осадки, налипание мокрого снега, гололед, снег, метель, высота волн 70-120 см, медленное обледенение судов.

В настоящее время Керченская переправа осуществляет в основном перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами.

На 9-10 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий с резким похолоданием ночью до 8-13 градусов мороза. Прогнозировались мокрый снег, гололедица, усиление северо-восточного ветра местами до 25 м/с.

Крым Николай Лукашенко Керченская переправа
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