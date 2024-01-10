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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Керченская переправа возобновила работу

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Движение на Керченской переправе восстановлено после улучшения погоды. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в среду.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что движение открыто в 7:55.

На вторник в Керченском проливе было объявлено штормовое предупреждение.

В настоящее время Керченская переправа осуществляет в основном перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами.

На 9-10 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий с резким похолоданием ночью до 8-13 градусов мороза. Прогнозировались мокрый снег, гололедица, усиление северо-восточного ветра местами до 25 м/с.

Крым
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